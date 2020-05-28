Руди Гобер обратился к коллегам полицейского, из-за которого погиб афроамериканец

Французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер не остался в стороне от трагического инцидента, произошедшего в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий мужчина. Гобер обратился к коллегам блюстителя правопорядка, которые наблюдали за произошедшим со стороны.



«Если вы позволяете своему коллеге сделать подобное с человеком, не пытаясь остановить его или поговорить с ним, то виновны в произошедшем не меньше, чем он. Это большое разочарование для хороших копов, которые рискуют жизнью каждый день», — написал Гобер на своей странице в «Твиттере».



Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.