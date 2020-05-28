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«Барселона» договорилась о трёхлетнем контракте с Ником Калатесом

«Барселона» договорилась о трёхлетнем контракте с Ником Калатесом
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий Ник Калатес в ближайшее время станет игроком испанской «Барселоны». Стороны уже договорились о подписании трёхлетнего контракта на $ 5,5 млн, утверждает греческий портал Sport24.

У Калатеса есть действующее соглашение с «Панатинаикосом» на сезон-2020/2021, но греческий клуб испытывает финансовые трудности и готов разорвать отношения, чтобы сэкономить.

Напомним, Калатес выступал в России, защищая цвета «Локомотива-Кубань» в сезоне-2012/2013. В Единой лиге ВТБ Ник в среднем набирал по 14,1 очка за игру.

В составе «Панатинаикоса» Ник становился чемпионом Евролиги в 2011 году, а в составе сборной Греции завоевал бронзу чемпионата Европы в 2009 году. Ранее сообщалось, что Калатес может пополнить ряды ЦСКА.

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