«Барселона» договорилась о трёхлетнем контракте с Ником Калатесом

Разыгрывающий Ник Калатес в ближайшее время станет игроком испанской «Барселоны». Стороны уже договорились о подписании трёхлетнего контракта на $ 5,5 млн, утверждает греческий портал Sport24.

У Калатеса есть действующее соглашение с «Панатинаикосом» на сезон-2020/2021, но греческий клуб испытывает финансовые трудности и готов разорвать отношения, чтобы сэкономить.



Напомним, Калатес выступал в России, защищая цвета «Локомотива-Кубань» в сезоне-2012/2013. В Единой лиге ВТБ Ник в среднем набирал по 14,1 очка за игру.



В составе «Панатинаикоса» Ник становился чемпионом Евролиги в 2011 году, а в составе сборной Греции завоевал бронзу чемпионата Европы в 2009 году. Ранее сообщалось, что Калатес может пополнить ряды ЦСКА.