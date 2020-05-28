Энтони объяснил, почему не любит сравнивать Джордана и Леброна
Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони рассказал, почему не любит сравнивать Майкла Джордана и Леброна Джеймса.
«Мне не нравятся все эти сравнения. Когда делаем это, даём понять, что не ценим того, что есть. Не так уж и важно, говорим об этом сравнении или о сравнении предыдущего поколения и нынешнего. Просто не понимаю, почему мы не можем ценить всех за то, что они привнесли в игру.
Майкл Джордан — величайший. Величайший в истории. Мы все это знаем и все с этим согласны. Но почему мы не отдаём должное Леброну? Почему не можем сказать, что и Джордан, и Леброн, и Коби — великие? Непозволительно говорить такие вещи, потому что всегда есть всякие разговоры в обществе", — приводит слова Энтони Clutch Points.
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