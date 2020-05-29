Перкинс: Стеф Карри изменил игру, как Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд и Майкл Джордан

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри изменил баскетбол.
«Карри уникален. Он — главный талант своего поколения. Стеф изменил игру. Люди называют его разыгрывающим. А я нет. Считаю, что он гибрид. По тому, как Карри изменил игру, его можно сравнить с Мэджиком Джонсоном, Ларри Бёрдом, Майклом Джорданом. Он — лучший шутер всех времён, по моему мнению. Стеф Карри дал надежду игрокам, которые не отличаются ростом и атлетизмом. У них появился шанс быть в этой лиге. Он дал надежду парням вроде Трэя Янга», – заявил Перкинс в эфире NBA on ESPN.
Перкинс отыграл в НБА 14 сезонов, выступая за «Бостон», «Оклахома-Сити Тандер», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В 2008 году центровой стал чемпионом в составе «Селтикс».
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