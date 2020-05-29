Девушка Джеймса Хардена изменила ему с форвардом «Финикса» Келли Убре

Инстаграм-модель по имени Шай, с которой встречался звёздный игрок «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, изменила баскетболисту с форвардом «Финикс Санз» Келли Убре, утверждает AceShowbiz.



По словам анонимного источника, на которого ссылается издание, Джеймс узнал об этом, когда на карантине устраивал вечеринку в своём доме в Аризоне. Его подруга в этот момент проводила время в Лос-Анджелесе с Убре. Харден был взбешён известиями и не скрывал реакции.



Напомним, сезон в Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Донована Митчелла. В настоящее время лига прорабатывает вариант возобновления сезона.