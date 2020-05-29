Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Девушка Джеймса Хардена изменила ему с форвардом «Финикса» Келли Убре

Девушка Джеймса Хардена изменила ему с форвардом «Финикса» Келли Убре
Баскетбол / НБА 0

Инстаграм-модель по имени Шай, с которой встречался звёздный игрок «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, изменила баскетболисту с форвардом «Финикс Санз» Келли Убре, утверждает AceShowbiz.

По словам анонимного источника, на которого ссылается издание, Джеймс узнал об этом, когда на карантине устраивал вечеринку в своём доме в Аризоне. Его подруга в этот момент проводила время в Лос-Анджелесе с Убре. Харден был взбешён известиями и не скрывал реакции.

Напомним, сезон в Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Донована Митчелла. В настоящее время лига прорабатывает вариант возобновления сезона.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020