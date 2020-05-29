Единая лига ВТБ для возобновления матчей планирует воспользоваться опытом Германии и НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о мерах, которые организаторы турнира планируют предпринять для возобновления баскетбольных матчей.



«Мы смотрим на немецкий футбол. 6 июня начнёт играть немецкий баскетбол. Эта будет первая лига, которая возобновится после пандемии. Посмотрим, какие там будут применяться технологии. Конечно, будем следить за НБА. Сейчас есть очень много вопросов — начиная от трансляции и заканчивая организацией матчей.

Наша футбольная лига объявила о том, что хочет привлечь зрителей. Российское правительство очень внимательно относится к этому. Нам всё это нужно собрать, чтобы начать сезон. Мы находимся в выигрышной ситуации, потому что у нас будет время, чтобы применить всё лучшее. Важно понять опыт. Есть же подтверждённые случаи заражения в некоторых футбольных клубах. Это страшно. Почему я говорил про ручной режим? Нужно понимать, какая система сработает и какая применима к нам.

Думаю, до 15 июня получим подтверждения или сообщения о проблемах от наших клубов. Понятно, что мы не можем сильно поддержать их в финансовом плане. Но сейчас нет ни одного сообщения, что клубы, участвовавшие в прошлом сезоне, не будут участвовать в новом», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».