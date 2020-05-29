Единая лига ВТБ для возобновления матчей планирует воспользоваться опытом Германии и НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о мерах, которые организаторы турнира планируют предпринять для возобновления баскетбольных матчей.
«Мы смотрим на немецкий футбол. 6 июня начнёт играть немецкий баскетбол. Эта будет первая лига, которая возобновится после пандемии. Посмотрим, какие там будут применяться технологии. Конечно, будем следить за НБА. Сейчас есть очень много вопросов — начиная от трансляции и заканчивая организацией матчей.
Наша футбольная лига объявила о том, что хочет привлечь зрителей. Российское правительство очень внимательно относится к этому. Нам всё это нужно собрать, чтобы начать сезон. Мы находимся в выигрышной ситуации, потому что у нас будет время, чтобы применить всё лучшее. Важно понять опыт. Есть же подтверждённые случаи заражения в некоторых футбольных клубах. Это страшно. Почему я говорил про ручной режим? Нужно понимать, какая система сработает и какая применима к нам.
Думаю, до 15 июня получим подтверждения или сообщения о проблемах от наших клубов. Понятно, что мы не можем сильно поддержать их в финансовом плане. Но сейчас нет ни одного сообщения, что клубы, участвовавшие в прошлом сезоне, не будут участвовать в новом», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».
- 29 мая 2020
-
16:03
-
15:42
-
14:52
-
14:20
-
12:59
-
12:20
-
10:26
-
09:47
-
09:26
-
07:52
- 28 мая 2020
-
23:59
-
22:47
-
21:29
-
20:36
-
20:34
-
18:56
-
18:00
-
16:36
-
16:22
-
15:34
-
14:33
-
13:59
-
12:40
-
12:01
-
09:19
-
08:06
-
07:25
-
01:03
- 27 мая 2020
-
23:01
-
20:42
-
19:49
-
18:53
-
17:26
-
15:44
-
15:16