Хайнс покинет ЦСКА и подпишет контракт с «Миланом»

Капитан ЦСКА, центровой Кайл Хайнс принял решение расстаться с командой из Москвы. Новым клубом американца станет «Милан», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Георге Заккас.

Президент и главный тренер итальянской команды Этторе Мессина убеждает Кайла подписать двухлетний контракт. Заккас также указывает на то, что «Милан» — один из немногих клубов Евролиги, которые утвердили бюджет на следующий сезон, потому менеджмент может себе позволить действовать агрессивно на трансферном рынке.

Напомним, Кайл Хайнс выступает в составе ЦСКА с 2013 года. За это время он трижды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ.

Отметим, что карьеру в Европе Хайнс также начинал в Италии. В 2008 году он подписал контракт с малоизвестным клубом «Вероли».