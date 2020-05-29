Ватутин рассказал о причинах ухода Хайнса из ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил информацию об уходе из команды Кайла Хайнса и рассказал о причинах такого решения американца.
«Должен с сожалением констатировать, что новость об уходе Кайла из ЦСКА правдива. Кайл утром позвонил мне, тренеру, многим в клубе, сообщил товарищам по команде, что ему нужен новый вызов, что он хочет сменить обстановку после семи успешных сезонов в Москве. Его контракт действовал до лета следующего года, но предполагал возможность «выхода» за фиксированную компенсацию.
Конечно, с этой новостью сложно смириться, ранее мы хотели продлить сотрудничество, но решение игрока осталось неизменным. Мы с уважением и пониманием относимся к пожеланиям человека, столько отдавшего ЦСКА, добившегося больших побед, ставшего другом для каждого из нас. Желаем ему и его семье здоровья и успехов на новом месте. Сейчас клубы и агент согласовывают все бумаги по переходу, после чего мы объявим об этом официально», — приводит слова функционера «Спорт-экспресс».
- 29 мая 2020
-
19:15
-
18:28
-
17:14
-
16:03
-
15:42
-
14:52
-
14:20
-
12:59
-
12:20
-
10:26
-
09:47
-
09:26
-
07:52
- 28 мая 2020
-
23:59
-
22:47
-
21:29
-
20:36
-
20:34
-
18:56
-
18:00
-
16:36
-
16:22
-
15:34
-
14:33
-
13:59
-
12:40
-
12:01
-
09:19
-
08:06
-
07:25
-
01:03
- 27 мая 2020
-
23:01
-
20:42
-
19:49
-
18:53