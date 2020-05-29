Ватутин рассказал о причинах ухода Хайнса из ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил информацию об уходе из команды Кайла Хайнса и рассказал о причинах такого решения американца.

«Должен с сожалением констатировать, что новость об уходе Кайла из ЦСКА правдива. Кайл утром позвонил мне, тренеру, многим в клубе, сообщил товарищам по команде, что ему нужен новый вызов, что он хочет сменить обстановку после семи успешных сезонов в Москве. Его контракт действовал до лета следующего года, но предполагал возможность «выхода» за фиксированную компенсацию.

Конечно, с этой новостью сложно смириться, ранее мы хотели продлить сотрудничество, но решение игрока осталось неизменным. Мы с уважением и пониманием относимся к пожеланиям человека, столько отдавшего ЦСКА, добившегося больших побед, ставшего другом для каждого из нас. Желаем ему и его семье здоровья и успехов на новом месте. Сейчас клубы и агент согласовывают все бумаги по переходу, после чего мы объявим об этом официально», — приводит слова функционера «Спорт-экспресс».