НБА определилась с форматом доигровки сезона

Совет управляющих НБА определился с форматом доигровки сезона 2019/2020. Большинство членов правления сошлись на варианте с 22 командами, но пока не исключается и участие только 20 команд, сообщает ESPN.



В начале следующей недели состоится голосование, которое и определит точный формат проведения оставшейся части сезона. Согласно рекомендованному формату, регулярный чемпионат доиграют команды, которые отстают от зоны плей-офф не более чем на 6 игр. Такими командами являются «Портленд» (в 3,5 игры от зоны плей-офф), «Новый Орлеан» (3,5), «Сакраменто» (3,5), «Сан-Антонио» (4), «Финикс» (6) на Западе и «Вашингтон» (5,5) на Востоке.



Ранее стало известно, что в случае продолжения чемпионата он, скорее всего, возобновится 31 июля, а все матчи пройдут в Ороландо.

В НБА хотят возобновить сезон 31 июля