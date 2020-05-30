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Стив Керр объяснил, почему расисту Трампу нельзя быть президентом

Стив Керр объяснил, почему расисту Трампу нельзя быть президентом
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал президента США Дональда Трампа расистом.

«В 2017 году Трамп назвал стоящих на коленях игроков НФЛ, которые мирно протестовали против жестокости полиции, «сукиными детьми». Вчера вечером он назвал протестующих в Миннеаполисе «бандитами». Вот почему расистам нельзя разрешать занимать пост президента», — написал Керр в «Твиттере».

Комментируя беспорядки в Миннеаполисе, вызванные гибелью Джорджа Флойда от рук полицейского, Трамп назвал протестующих «головорезами», оскорбляющими память Флойда, и пригрозил населению штата вводом частей национальной гвардии.

Напомним, гибель Джорджа Флойда вызвала не только бурную реакцию в его родном штате, но и спровоцировала большой резонанс в обществе, в том числе в мире спорта.

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