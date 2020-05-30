Гилл: «Последний танец» заставит всех стараться быть похожими на Майкла Джордана

Форвард «Химок» Энтони Гилл рассказал о впечатлениях от фильма «Последний танец» и поделился своим мнением о Майкле Джордане.



«Изменилось ли моё мнение о Майкле Джордане после просмотра «Последнего танца»? У меня была возможность посмотреть некоторые игры, и я смог понять, что происходило в ту эпоху. Я был очень молод тогда и не помню ни одного матча.



Что удивило в сериале? Мне кажется, две вещи, которые я бы выделил — это Денис Родман и Скоти Пипен. Денис был настоящим монстром, он мог развлекаться до потери пульса на разных вечеринках и тут же доминировать над всеми на площадке. Скоти был великолепным игроком и, без всяких сомнений, явно недооценён в плане зарплаты.



Этот документальный фильм заставит всех стараться быть похожими на Майкла Джордана. Все будут трудиться изо всех сил, чтобы стать как можно лучше. Майк, спасибо тебе за всё, что ты сделал для спорта», — приводит слова Энтони Гилла Eurohoops.