З. Пашутин: «Зениту» удастся сохранить хороший бюджет, и это даст им преимущество

Известный специалист Захар Пашутин поделился мыслями о перспективах «Зенита». По его словам, клуб из Санкт-Петербурга, судя по всему, сохранит хороший бюджет на следующий сезон, что даст команде серьёзное преимущество.

«Думаю, в «Зените» сделают правильные выводы после неудачного сезона. Они получили большой опыт и наверняка станут гораздо сильнее. Для этого надо поменять каких-то игроков, возможно, подписать нескольких уже состоявшихся звёзд. Судя по всему, клубу удастся сохранить хороший бюджет, и это даст им преимущество в это межсезонье. Всё-таки многие европейские клубы не смогут позволить себе тратить большие деньги этим летом.



К тому же у «Зенита» очень сильный тренер — Хавьер Паскуаль, имеющий богатый победный опыт в «Барселоне» и «Панатинаикосе». Его имя позволит «Зениту» получить в свои ряды практически любого мастера. При этом хочу сказать, что и предыдущий тренер сине-бело-голубых — Жоан Плаза — также очень сильный специалист. Но ему где-то не повезло, возможно, он не угадал с селекцией», — приводят слова Пашутина «Известия».