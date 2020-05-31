Карим Абдул-Джаббар: демонстранты хотят дышать и жить. Вирус расизма смертоноснее COVID-19

73-летний Карим Абдул-Джаббар, самый результативный игрок в истории НБА и член баскетбольного Зала славы, поддержал людей, протестующих и устраивающих беспорядки на улицах США. Массовые беспорядки охватили многие города страны после трагического инцидента в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского при задержании умер темнокожий Джордж Флойд.



«Протестами часто прикрывают чьи-то неподобающие действия — например, когда фанаты, празднуя чемпионство команды, сжигают автомобили и разбивают витрины. Я совсем не хочу видеть разграбленные магазины, сгоревшие здания. Но афроамериканцы уже много лет живут в таких зданиях, задыхаясь от дыма, когда огонь подбирается ближе. Расизм в Америке — как пыль в воздухе. От него можно задыхаться, но его не видно, пока не выглянет солнце. И только пока его освещают, есть шанс избавиться от него.



Возможно, главная проблема темнокожих сейчас не в том, соблюдают ли протестующие социальную дистанцию, крадут ли некоторые из них футболки или поджигают полицейский участок, а в том, что многие будут убиты полицейскими либо подражателями полиции только за то, что оказались на пробежке не в том месте, поехали не туда. Вирус расизма, заразивший страну, смертоноснее чем COVID-19. Когда темнокожие демонстранты выходят на улицы в эпоху Трампа и коронавируса, то знайте, что людей подталкивает к этому не желание снова открыть бары или салоны для маникюра, а желание дышать и жить», — написал Абдул-Джаббар в колонке для Los Angeles Times.

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