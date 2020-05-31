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Инсайдер: Майк Джеймс останется в ЦСКА ещё на три года

Инсайдер: Майк Джеймс останется в ЦСКА ещё на три года
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Журналист Eurohoops, один из главных инсайдеров Европы Никос Варлас сообщил, что, по его информации, лидер ЦСКА разыгрывающий защитник Майк Джеймс всё-таки продлит контракт с командой.

«Несмотря на последние слухи, разыгрывающий защитник Майк Джеймс остаётся в ЦСКА ещё на три года», — написал Варлас в своём «твиттере».

Посмотреть эту запись можно в «твиттере» Никоса Варласа

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал с ним двухлетний контракт, но затем появилось опровержение этой информации. Сам Джеймс говорил, что у него нет контракта на следующий год, и после завершения сезона он станет свободным агентом. При этом баскетболист признавался, что вряд ли будет пробовать вернуться в НБА, где он играл в 2017-2018 годах.

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