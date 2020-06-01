Джей Ар Смит избил белого мужчину на фоне протестов из-за смерти афроамериканца. Видео

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил белокожего человека на фоне протестов в США и Канаде из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейским, сообщает Clutch Points.
Сообщается, белокожий человек разбил окна машины баскетболиста, после чего игрок догнал и избил его.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
В последний раз Джей Ар Смит выходил на паркет в ноябре 2018 года. В минувшем регулярном чемпионате Смит принял участие всего в одиннадцати встречах.
В регулярных чемпионатах принял участие в 961 матче, набирая 12,6 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 2,1 передачи. Процент реализации дальних бросков составляет 37,4.
- 1 июня 2020
-
07:36
-
07:19
-
07:04
-
02:10
-
01:20
- 31 мая 2020
-
23:21
-
21:12
-
20:19
-
18:24
-
16:57
-
15:39
-
14:22
-
13:37
-
12:37
-
11:39
-
10:52
-
09:43
-
07:31
-
07:10
-
00:53
- 30 мая 2020
-
23:53
-
22:47
-
21:47
-
20:56
-
19:48
-
18:57
-
17:36
-
16:17
-
15:59
-
14:39
-
13:58
-
12:27
-
11:44
-
10:40
-
09:45