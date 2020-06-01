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Джей Ар Смит избил белого мужчину на фоне протестов из-за смерти афроамериканца. Видео

Джей Ар Смит избил белого мужчину на фоне протестов из-за смерти афроамериканца. Видео
Баскетбол / НБА 0

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил белокожего человека на фоне протестов в США и Канаде из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейским, сообщает Clutch Points.

Сообщается, белокожий человек разбил окна машины баскетболиста, после чего игрок догнал и избил его.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

В последний раз Джей Ар Смит выходил на паркет в ноябре 2018 года. В минувшем регулярном чемпионате Смит принял участие всего в одиннадцати встречах.

В регулярных чемпионатах принял участие в 961 матче, набирая 12,6 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 2,1 передачи. Процент реализации дальних бросков составляет 37,4.

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