Джей Ар Смит избил белого мужчину на фоне протестов из-за смерти афроамериканца. Видео

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил белокожего человека на фоне протестов в США и Канаде из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейским, сообщает Clutch Points.

Сообщается, белокожий человек разбил окна машины баскетболиста, после чего игрок догнал и избил его.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

В последний раз Джей Ар Смит выходил на паркет в ноябре 2018 года. В минувшем регулярном чемпионате Смит принял участие всего в одиннадцати встречах.

В регулярных чемпионатах принял участие в 961 матче, набирая 12,6 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 2,1 передачи. Процент реализации дальних бросков составляет 37,4.