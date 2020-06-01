«Если вы не с нами, то и мы не с вами». Леброн и игроки «Лейкерс» опубликовали послание

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в своём «инстаграме» короткое послание на фоне протестов в США, вызванных трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Его поддержали и другие игроки команды. К Джеймсу присоединились Энтони Дэвис, Алекс Карузо, Кайл Кузма, Дуайт Ховард и Дэнни Грин.
«Если вы не с нами, то и мы не с вами», – говорится в коротком тексте, который распространяют по социальным сетям игроки «Лейкерс».
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
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