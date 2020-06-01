Хаслем — о протестах в США: я бы соврал, если бы сказал, что всё идёт правильно

Форвард «Майами Хит» Юдонис Хаслем обратился к людям на фоне акций протеста и беспорядков в США.
«Должно быть правосудие. Должны быть протесты против того, что случилось. Но я бы соврал, если бы сказал, что всё идёт правильно и что горжусь тем, что происходит. У меня есть обязательства перед этим сообществом, которое многое для меня сделало, но у меня есть обязательства и перед этим отделением полиции. Многие из моей семьи каждый день приходят сюда на работу. Они заботятся о людях, обеспечивают безопасность. Должен быть другой способ», — сказал Хаслем на пресс-конференции в Майами.
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.
В связи с этим США были охвачены волной беспорядков.
- 1 июня 2020
-
21:57
-
20:56
-
19:51
-
18:50
-
16:59
-
16:54
-
16:20
-
15:00
-
14:50
-
11:03
-
10:47
-
10:37
-
09:59
-
09:49
-
09:18
-
07:36
-
07:19
-
07:04
-
02:10
-
01:20
- 31 мая 2020
-
23:21
-
21:12
-
20:19
-
18:24
-
16:57
-
15:39
-
14:22
-
13:37
-
12:37
-
11:39
-
10:52
-
09:43
-
07:31
-
07:10
-
00:53