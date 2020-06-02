Агент Кулагина: в ЦСКА Миша не получил роль, на которую позволяет рассчитывать его талант

Валерий Холин, агент разыгрывающего защитника сборной России по баскетболу Михаила Кулагина, прокомментировал уход своего подопечного из московского ЦСКА.
«Это обоюдное решение, к которому обе стороны отнеслись с пониманием. Пятилетняя история нашего сотрудничества закончилась. С одной стороны, Кулагин выиграл много титулов, о которых многие могут только мечтать, стал игроком сборной. С другой, Миша не получил ту роль, на которую позволяет рассчитывать его талант. Мы бы хотели, чтобы он играл гораздо больше, но это жизнь. Тем не менее мы благодарны и не закрываем историю с ЦСКА. Они сделали многое для становления Кулагина. Так что расстаёмся, чтобы потом вернуться в этот клуб уже в качестве лидера.
Честно, пока мы не думали о новом клубе. Первостепенная задача — выйти из карантина и возобновить полноценные тренировки. Лето только начинается, и у нас нет никакой спешки. Внимательно изучим все предложения и сделаем лучший выбор. Самое важное, что Миша готов к новому вызову. У него очень устойчивая психика. На мой взгляд, он способен повторить путь своего брата и стать ключевым игроком амбициозного клуба.
Каждый год мы хотели уйти в аренду, но ЦСКА не отпускал. Сейчас мы сказали друг другу спасибо и расходимся, чтобы потом воссоединиться», — приводят слова Холина «Известия».
В составе ЦСКА Кулагин стал двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019) и четырёхкратным чемпионом Единой лиги ВТБ, он был вызван в национальную сборную, в составе которой принимал участие в чемпионате мира—2019.
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