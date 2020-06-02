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Казинс, Барнс и Уэббер обвинили телеведущего Нейпира в расизме

Казинс, Барнс и Уэббер обвинили телеведущего Нейпира в расизме
Баскетбол / НБА 0

Бывшие игроки «Сакраменто Кингз» Демаркус Казинс, Мэтт Барнс и Крис Уэббер обвинили ведущего Kings TV Гранта Нейпира в расизме.

Перепалка между игроками и Нейпиром произошла в «Твиттере». Всё началось с комментария Гранта по поводу высказывания «Жизнь чернокожего имеет значение», на что ведущий сказал: «Жизнь любого человека имеет значение».

Реакция со стороны баскетболистов была резкой.

«Лол, как и ожидалось», — написал Казинс.

«Не ожидал ничего другого от скрытого расиста», — отметил Барнс.

«Мы знаем и всегда знали, кто такой Грант. Команда тоже в курсе. Я говорил им много раз. Они это видели и знают, кто он», — написал Уэббер».

После этих комментариев Нейпир ответил на обвинения в свой адрес.

«Жаль, что вы таким образом интерпретировали моё сообщение. Я считаю, что бесценна каждая жизнь. Простите, но это моё мнение. Если вы его не уважаете, то мне жаль», — написал Грант.

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