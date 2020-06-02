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Джей Ар Смит: сравнивать Джордана и Джеймса, всё равно что сравнивать льва и тигра

Джей Ар Смит: сравнивать Джордана и Джеймса, всё равно что сравнивать льва и тигра
Баскетбол / НБА 0

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит высказался насчёт сравнений Майкла Джордана и Леброна Джеймса.

«Что касается Леброна, то он берёт своей рабочей этикой. Он может тянуть за собой команду благодаря своей рабочей этике. На мой взгляд Джордан не был способен на такой, и Коби не был. Многие из игроков, которые обладают менталитетом «киллера», не способны.

Леброн не забивной игрок. Не тот, кто нацелен исключительно на кольцо. Джордан и Коби отрабатывали в защите, но они забивные. Они набирали по 50, 60 или 70 очков за игру. Такие игроки хороши для команды, но это совершенно другой тип. Леброн абсолютно на них не похож, и сравнивать их нельзя. Вы не можете сравнивать льва и тигра. Оба они кошачьи, но абсолютно разные. Лев – король джунглей, но это не мешает тигру заявлять: «Я тоже чёртов плохой парень», — приводит слова Смита Clutch Points.

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