Джей Ар Смит: сравнивать Джордана и Джеймса, всё равно что сравнивать льва и тигра

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит высказался насчёт сравнений Майкла Джордана и Леброна Джеймса.
«Что касается Леброна, то он берёт своей рабочей этикой. Он может тянуть за собой команду благодаря своей рабочей этике. На мой взгляд Джордан не был способен на такой, и Коби не был. Многие из игроков, которые обладают менталитетом «киллера», не способны.
Леброн не забивной игрок. Не тот, кто нацелен исключительно на кольцо. Джордан и Коби отрабатывали в защите, но они забивные. Они набирали по 50, 60 или 70 очков за игру. Такие игроки хороши для команды, но это совершенно другой тип. Леброн абсолютно на них не похож, и сравнивать их нельзя. Вы не можете сравнивать льва и тигра. Оба они кошачьи, но абсолютно разные. Лев – король джунглей, но это не мешает тигру заявлять: «Я тоже чёртов плохой парень», — приводит слова Смита Clutch Points.
- 2 июня 2020
-
08:22
-
07:44
-
07:34
-
07:07
-
01:05
- 1 июня 2020
-
23:57
-
22:53
-
21:57
-
20:56
-
19:51
-
18:50
-
16:59
-
16:54
-
16:20
-
15:00
-
14:50
-
11:03
-
10:47
-
10:37
-
09:59
-
09:49
-
09:18
-
07:36
-
07:19
-
07:04
-
02:10
-
01:20
- 31 мая 2020
-
23:21
-
21:12
-
20:19
-
18:24
-
16:57
-
15:39
-
14:22
-
13:37