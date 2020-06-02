Джексон: Джордан — величайший баскетболист, но Леброн – величайший спортсмен

Чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон поблагодарил звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его поддержку в публикации выступления по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда.



Как отмечает Bleacher Report, Джексон и Флойд были друзьями. Чемпион НБА 2003 года выступил на митинге в честь Джорджа у мэрии Миннеаполиса и записал видеопослание.



«Леброн опубликовал мою речь, на что я написал ему: «Ценю, бро, и не подведу тебя». Он ответил: «Ты и не подвёл, это взаимно». Всегда говорил, что Джордан может быть величайшим баскетболистом, но Джеймс – величайший спортсмен всех времён. Это важнее баскетбола. Поэтому я и люблю Леброна», – рассказал Джексон (запись его интервью опубликовал ESPN).



Напомним, Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.