Джексон: Джордан — величайший баскетболист, но Леброн – величайший спортсмен

Чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон поблагодарил звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его поддержку в публикации выступления по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Как отмечает Bleacher Report, Джексон и Флойд были друзьями. Чемпион НБА 2003 года выступил на митинге в честь Джорджа у мэрии Миннеаполиса и записал видеопослание.
«Леброн опубликовал мою речь, на что я написал ему: «Ценю, бро, и не подведу тебя». Он ответил: «Ты и не подвёл, это взаимно». Всегда говорил, что Джордан может быть величайшим баскетболистом, но Джеймс – величайший спортсмен всех времён. Это важнее баскетбола. Поэтому я и люблю Леброна», – рассказал Джексон (запись его интервью опубликовал ESPN).
Напомним, Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
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