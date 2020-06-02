«Газпром» может стать титульным спонсором Евролиги

Сегодня, 2 июня, стало известно, что Евролига и крупная авиакомпания Turkish Airlines прекращают десятилетнее сотрудничество. Turkish Airlines являлась титульным спонсором турнира, но теперь выступила против продления партнёрства.
Это вынудило боссов Евролиги приступить к поиску нового крупного спонсора. По сведениям турецкого издания Hurriyet, руководство лиги уже ведёт переговоры с российским «Газпромом».
Впервые о возможном сотрудничестве Евролиги и крупной отечественной компании начали говорить в 2019 году, когда приглашение в Евролигу получил «Зенит», но тогда стороны опровергли сообщения о таком варианте.
Напомним, «Газпром» является титульным спонсором «Зенита». В следующем сезоне команда из Санкт-Петербурга будет выступать в сильнейшем континентальном турнире.
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