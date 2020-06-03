Ведищев: желаю Фридзону сыграть на Олимпиаде в Токио

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поблагодарил капитана сборной России Виталия Фридзона за игру в составе краснодарской команды и пожелал ему выступить на Олимпийских играх в Токио.
«Виталий — один из самых титулованных российских баскетболистов, когда-либо надевавших форму «Локомотива». Его опыт и мастерство помогали команде не только на площадке, но и за её пределами. Капитан в течение двух сезонов был одной из ключевых фигур в формировании необходимой «химии» в коллективе. К сожалению, травма, полученная осенью, не позволила ему проявить себя полной мере в этом сезоне.
Тем не менее своим возвращением на площадку, опережающим графики восстановления, он показал, что значит по-настоящему быть преданным баскетболу. Я знаю, что Виталий мечтает сыграть ещё на одной Олимпиаде, желаю ему и сборной завоевать право выступать на Олимпийских играх в Токио-2021», — приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива».
В составе «Локо» Фридзон провёл 24 матча в Еврокубке, в которых набирал 7,2 очка, делал 2,6 подбора и отдавал 2,1 передачи в среднем за игру. В Единой лиге ВТБ на счету Виталия 41 матч (8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи). Всего в составе краснодарского клуба Фридзон реализовал 83 трёхочковых броска и 82 двухочковых.
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