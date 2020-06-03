Фридзон: жаль, что не выиграли трофеев, хотя «Локомотив-Кубань» в этом сезоне был на ходу

Капитан сборной России Виталий Фридзон, который после двух сезонов покинул «Локомотив-Кубань», поблагодарил партнёров, болельщиков и руководство краснодарской команды.
«Это были два замечательных сезона в моей карьере. Хочу поблагодарить весь клуб и особенно президента Андрея Ведищева за предоставленную возможность быть частью такого коллектива. Спасибо всем, с кем выходил на площадку — мне довелось играть с замечательными ребятами. Спасибо тренерам, медицинскому и административному штабам, всему обслуживающему персоналу и всем сотрудникам клуба.
Конечно, жаль, что не выиграли трофеев, хотя команда в этом сезоне была на ходу и мы были близки к тому, чтобы добиться нужных результатов. В «Локомотиве» профессионально отлажены все процессы, созданы все необходимые условия, так что я верю, что у «Локо» ещё всё впереди. И отдельное спасибо краснодарским болельщикам, без них было бы сложно, они по-настоящему крутые. Благодаря им играть в «Баскет-Холле» — одно удовольствие. Надеюсь, что ещё увидимся. Я искренне желаю «Локомотиву» удачи!» — приводит слова Фридзона официальный сайт клуба.
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