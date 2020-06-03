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Кайл Хайнс официально покинул ЦСКА

Кайл Хайнс официально покинул ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Двукратный победитель Евролиги в составе ЦСКА, центровой и капитан команды Кайл Хайнс покинул московский клуб. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее СМИ сообщали, что Кайл Хайнс продолжит карьеру в итальянском «Милане». Официального заявления об этом пока не было.

Напомним, Кайл Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время он трижды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.

Отметим, что карьеру в Европе Хайнс также начинал в Италии. В 2008 году он подписал контракт с малоизвестным клубом «Вероли».

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