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Turkish Airlines сообщила, что продолжит сотрудничество с Евролигой

Turkish Airlines сообщила, что продолжит сотрудничество с Евролигой
Баскетбол / Евролига 0

Крупная авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что продолжит сотрудничество с Евролигой в качестве титульного спонсора турнира.

«Наше сотрудничество с Евролигой продолжается. Между авиакомпанией Turkish Airlines и Евролигой сотрудничество продолжается уже более 10 лет. Между сторонами нет проблем. Мы решили продолжить совместную работу с руководством Евролиги. В скором времени мы представим хорошие новости», — приводит слова официального представителя Turkish Airlines Яхьи Устуна Eurohoops.

Предполагается, что сотрудничество продолжится как минимум до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Евролига и авиакомпания Turkish Airlines прекращают десятилетнее сотрудничество. Турецкие СМИ сообщали, что руководство лиги уже ведёт переговоры с российским «Газпромом».

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