Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» показала подросшего сына от форварда «Зенита» Зубкова

Мария Григорьева-Апполонова, бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова, более известного как Рыжий из поп-группы «Иванушки», показала фотографию четырёхмесячного сына Александра от её брака с баскетболистом «Зенита» Андреем Зубковым. На фото мальчик самостоятельно управляется с детской бутылочкой во время кормления.



«Мистер самостоятельность!» — написала Мария в своём «инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Марии Зубковой в «Инстаграме».

Григорьева-Апполонова 16 лет была замужем за солистом группы Иванушки International Андреем Григорьевым-Апполоновым. В этом браке Мария родила двух сыновей — Ивана и Артемия. На аккаунт Марии в «Инстаграме» подписано почти 700 тыс. человек.