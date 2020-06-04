Комиссионер НБА Сильвер представит план по возобновлению сезона с участием 22 команд
Комиссионер НБА Адам Сильвер в ближайшее время представит Совету управляющих НБА план по возобновлению сезона-2019/20 с участием 22-х команд, сообщает журналист Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
По плану Сильвера каждая команда должна провести по 8 встреч для определения состава плей-офф. Кроме 16 команд, которые находились в зоне плей-офф к моменту приостановки сезона, в его продолжении примут участие «Новый Орлеан», «Портленд», «Финикс», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Вашингтон».
При определённых условиях система Сильвера предусматривает плей-ин турнира между двумя командами на 8-м и 9-м местах таблицы. По информации источника, Совет примет план возобновления сезона.
Сезон 2019/20 в НБА был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
НБА назвала крайнюю дату завершения сезона
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