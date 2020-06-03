НБА назвала крайнюю дату завершения сезона

НБА определилась с крайней датой завершения сезона, сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски в «Твиттере».

Если НБА утвердит предлагаемый формат возобновления сезона с 22 командами, который возобновится 31 июля, то седьмой матч финальной серии плей-офф состоится не позднее 12 октября, информирует источник.

Ранее сообщалось, что решение о возобновлении сезона НБА с участием 22 команд будет принято большинством голосов в четверг, 4 июня. Согласно рекомендованному формату регулярный чемпионат доиграют команды, которые отстают от зоны плей-офф не более чем на 6 матчей: «Портленд» (в 3,5 игры от зоны плей-офф), «Новый Орлеан» (3,5), «Сакраменто» (3,5), «Сан-Антонио» (4), «Финикс» (6) — на Западе, «Вашингтон» (5,5) — на Востоке.

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