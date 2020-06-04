НБА отдаст первые 8 пиков лотереи драфта клубам, которые не доиграют сезон

Национальная баскетбольная ассоциация ещё не утвердила процедуру драфта, однако ожидается, что лига отдаст первые восемь пиков лотереи клубам, которые не доиграют сезон-2019/2020, утверждает Hoopsrumors.



По одному из сценариев в доигровке сезона будут участвовать лишь клубы, ведущие борьбу за плей-офф. Остальным командам в качестве компромиссного шага будут выданы пики на драфте.



Возобновить сезон-2019/2020 планируется в конце июля этого года, при этом финальную серию планируется завершить не позднее 12 октября. Как сообщалось ранее, НБА намерена провести 25 сентября процедуру драфта, хотя изначально она была назначена на 25 июня.



Ожидается, что лига возобновит сезон 31 июля. Формат доигровки сезона ещё неизвестен. Обсуждается несколько вариантов, в том числе и возобновление чемпионата непосредственно с матчей плей-офф.

НБА рассчитывает начать следующий сезон 25 декабря