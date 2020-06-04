«Локомотив-Кубань» продлил контракт с центровым Аланом Уильямсом

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» принял решение продлить контракт с американским центровым Аланом Уильямсом. Новый контракт оформлен по схеме «1+1».



«Локо» сохранил в составе самого эффективного игрока сезона-2019/2020. Максимально рады, что Алан продолжит карьеру в «Локо»! Желаем ему крутейших показателей и хорошего настроения в новом сезоне!» — так прокомментировала эту новость пресс-служба краснодарского клуба на официальном сайте.



В Единой лиге ВТБ Уильямс стал одним из двух игроков команды в сезоне с дабл-даблом в среднем за матч (11,2 очка + 10,1 подбора).

«Очень рад, что продлил контракт с «Локо». Соскучился по команде и не могу дождаться начала нового сезона! Счастлив, что играю в Краснодаре перед потрясающими болельщиками! Локосемья, удачного и успешного сезона всем нам. Скоро увидимся!» — отметил американский центровой.

Алан стал единственным игроком «Локо», удостоившимся звания MVP месяца в Единой лиге ВТБ. Награду Уильямс получил за свою блестящую игру в январе.