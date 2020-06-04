«Локомотив-Кубань» продлил контракт с центровым Аланом Уильямсом

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» принял решение продлить контракт с американским центровым Аланом Уильямсом. Новый контракт оформлен по схеме «1+1».
«Локо» сохранил в составе самого эффективного игрока сезона-2019/2020. Максимально рады, что Алан продолжит карьеру в «Локо»! Желаем ему крутейших показателей и хорошего настроения в новом сезоне!» — так прокомментировала эту новость пресс-служба краснодарского клуба на официальном сайте.
В Единой лиге ВТБ Уильямс стал одним из двух игроков команды в сезоне с дабл-даблом в среднем за матч (11,2 очка + 10,1 подбора).
«Очень рад, что продлил контракт с «Локо». Соскучился по команде и не могу дождаться начала нового сезона! Счастлив, что играю в Краснодаре перед потрясающими болельщиками! Локосемья, удачного и успешного сезона всем нам. Скоро увидимся!» — отметил американский центровой.
Алан стал единственным игроком «Локо», удостоившимся звания MVP месяца в Единой лиге ВТБ. Награду Уильямс получил за свою блестящую игру в январе.
- 4 июня 2020
-
13:57
-
13:35
-
12:53
-
12:43
-
10:48
-
09:58
-
08:42
-
07:57
-
07:04
-
04:44
-
03:55
-
01:07
- 3 июня 2020
-
23:49
-
22:54
-
22:00
-
20:52
-
19:44
-
18:36
-
17:11
-
17:06
-
16:15
-
14:31
-
14:13
-
13:47
-
13:39
-
13:20
-
13:12
-
12:52
-
11:52
-
10:56
-
09:25
-
07:43
-
07:29
-
07:16
-
02:37