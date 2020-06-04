Тренер ЦСКА: Хайнс — один из самых впечатляющих игроков, с кем мне доводилось сталкиваться

Американский тренер баскетбольного клуба ЦСКА Дэррил Миддлтон прокомментировал уход из команды капитана Кайла Хайнса.



«Все мы будем скучать по Хайнсу и как по игроку, и как по человеку. Он сделал очень много для ЦСКА. Я играл и работал с сотнями игроков, и Хайнс, без сомнений, один из самых впечатляющих игроков, личностей, с кем мне доводилось сталкиваться. Кайл обладает всеми качествами, которые в игроках любят тренеры. С ним тебе никогда ни о чем не нужно переживать, потрясающая рабочая этика.



Все в ЦСКА и все болельщики будут скучать по нему. Хайнс был великолепным капитаном, а это очень важная работа. Он поддерживал атмосферу спокойствия в раздевалке, что крайне важно, особенно когда у команды не всё получается», — приводит слова Миддлтона «Р-Спорт».