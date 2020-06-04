Костас Слукас продолжит карьеру в «Олимпиакосе». На игрока претендовал ЦСКА

Разыгрывающий защитник «Фенербахче» и сборной Греции Костас Слукас покинет турецкий клуб и продолжит карьеру в греческом «Олимпиакосе», сообщает греческий журналист Стефанос Макрис в «Твиттере». По информации источника, контракт Слукаса с «Олимпиакосом» будет рассчитан на три года.



Сообщалось, что на греческого игрока претендовали «Реал» и московский ЦСКА, предлагавшие игроку двухлетний контракт на € 4 млн чистыми.



Слукас защищает цвета «Фенербахче» с 2015 года. За это время завоевал с командой трофей Евролиги, трижды становился чемпионом Турции и обладателем кубка страны.



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги-2019/2020 принял участие в 25 матчах, набирая в них 11,6 очка и совершая 6,1 передачи.