Драфт НБА состоится 15 октября
Сегодня, 4 июня, руководство НБА объявило о возобновлении сезона. Кроме того, был решён и ряд других важных вопросов. В частности, боссы лиги определили даты проведения лотереи драфта и дату непосредственно самого драфта.
Лотерея состоится 25 августа, а драфт — 15 октября, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Ожидается, что под первыми номерами драфта-2020 будут выбраны Энтони Эдвардс, Оби Топпин, Киллиан Хэйес, Оньека Оконгву и Ламело Болл. Брат последнего, Лонзо Болл, выступает в НБА в составе «Нью-Орлеан Пеликанс».
В НБА планировали провести драфт 25 июня, но пандемия коронавируса внесла в календарь коррективы. Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта.
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