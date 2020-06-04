Драфт НБА состоится 15 октября

Сегодня, 4 июня, руководство НБА объявило о возобновлении сезона. Кроме того, был решён и ряд других важных вопросов. В частности, боссы лиги определили даты проведения лотереи драфта и дату непосредственно самого драфта.

Лотерея состоится 25 августа, а драфт — 15 октября, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Ожидается, что под первыми номерами драфта-2020 будут выбраны Энтони Эдвардс, Оби Топпин, Киллиан Хэйес, Оньека Оконгву и Ламело Болл. Брат последнего, Лонзо Болл, выступает в НБА в составе «Нью-Орлеан Пеликанс».

В НБА планировали провести драфт 25 июня, но пандемия коронавируса внесла в календарь коррективы. Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта.