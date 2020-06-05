Источник: G-лига не будет доигрывать прерванный сезон-2019/2020

Американская G-лига не будет доигрывать сезон-2019/2020, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, сообщает американский журналист Шэмс Чарания в «Твиттере».
Регулярный чемпионат G-лиги должен был завершиться 28 марта, после чего на апрель был запланирован плей-офф.
Ранее стало известно, что совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона. Чемпионат возобновится с участием 22 команд. Был представлен соответствующий план, который нашёл поддержку. Ранее оговаривавшийся план предусматривал, что каждая команда должна провести по 8 встреч для определения состава плей-офф. Помимо 16 команд, которые находились в зоне плей-офф к моменту приостановки сезона, в его продолжении примут участие «Новый Орлеан», «Портленд», «Финикс», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Вашингтон».
- 5 июня 2020
-
06:10
-
02:51
-
02:37
-
00:46
- 4 июня 2020
-
23:14
-
23:04
-
22:10
-
21:09
-
20:41
-
19:41
-
19:39
-
17:19
-
17:06
-
16:52
-
15:25
-
15:13
-
13:57
-
13:35
-
12:53
-
12:43
-
10:48
-
09:58
-
08:42
-
07:57
-
07:04
-
04:44
-
03:55
-
01:07
- 3 июня 2020
-
23:49
-
22:54
-
22:00
-
20:52
-
19:44
-
18:36
-
17:11