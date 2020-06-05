Источник: G-лига не будет доигрывать прерванный сезон-2019/2020

Американская G-лига не будет доигрывать сезон-2019/2020, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, сообщает американский журналист Шэмс Чарания в «Твиттере».



Регулярный чемпионат G-лиги должен был завершиться 28 марта, после чего на апрель был запланирован плей-офф.



Ранее стало известно, что совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона. Чемпионат возобновится с участием 22 команд. Был представлен соответствующий план, который нашёл поддержку. Ранее оговаривавшийся план предусматривал, что каждая команда должна провести по 8 встреч для определения состава плей-офф. Помимо 16 команд, которые находились в зоне плей-офф к моменту приостановки сезона, в его продолжении примут участие «Новый Орлеан», «Портленд», «Финикс», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Вашингтон».

НБА приняла решение возобновить сезон