Профсоюз игроков НБА был удивлён ранним стартом сезона-2020/2021

Директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс выразила удивление планами руководства лиги начать следующий сезон 10 ноября.



«Я была удивлена, когда услышала это», — приводит слова Робертс ESPN.



По информации источника, НБА представила игрокам черновик расписания следующего сезона с несколькими датами, в котором начало тренировочного лагеря запланировано на 10 ноября – всего через месяц после завершения ещё не возобновлённого текущего сезона. Первую игру нового сезона планируется провести 1 декабря.



Ранее стало известно, что совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона. Чемпионат возобновится с участием 22 команд. Был представлен соответствующий план, который нашёл поддержку. Ранее оговаривавшийся план предусматривал, что каждая команда должна провести по 8 встреч для определения состава плей-офф. Помимо 16 команд, которые находились в зоне плей-офф к моменту приостановки сезона, в его продолжении примут участие «Новый Орлеан», «Портленд», «Финикс», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Вашингтон».

НБА приняла решение возобновить сезон