Суд приостановил дело Зайона Уильямсона о незаконном получении бонусов в NCAA

Суд штата Флорида временно приостановил производство по делу тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона, сообщает New York Post.

Баскетболисту вменяют незаконное получение бонусов во время выступлений в NCAA за команду университета Дьюка в сезоне-2018/2019. Кроме того экс-агент баскетболиста Джина Форд утверждает, что Уильямсон получал финансовое вознаграждение и за ношение бренда «Найк».

Ожидается, что адвокаты Джины Форд подадут апелляцию в течение 10 дней. Юристы Уильямсона пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.

Напомним, Уильямсон — первый номер драфта НБА 2019 года. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы. Вчера, 4 июня, руководство НБА приняло решение возобновить сезон, и у Зайона есть шанс побороться за выход в плей-офф.