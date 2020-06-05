Суд приостановил дело Зайона Уильямсона о незаконном получении бонусов в NCAA

Суд штата Флорида временно приостановил производство по делу тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона, сообщает New York Post.
Баскетболисту вменяют незаконное получение бонусов во время выступлений в NCAA за команду университета Дьюка в сезоне-2018/2019. Кроме того экс-агент баскетболиста Джина Форд утверждает, что Уильямсон получал финансовое вознаграждение и за ношение бренда «Найк».
Ожидается, что адвокаты Джины Форд подадут апелляцию в течение 10 дней. Юристы Уильямсона пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.
Напомним, Уильямсон — первый номер драфта НБА 2019 года. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы. Вчера, 4 июня, руководство НБА приняло решение возобновить сезон, и у Зайона есть шанс побороться за выход в плей-офф.
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