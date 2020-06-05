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Команда NCAA «Оклахома Стэйт» дисквалифицирована на год из-за коррупции

Команда NCAA «Оклахома Стэйт» дисквалифицирована на год из-за коррупции
Баскетбол / НБА 0

Руководство лиги NCAA приняло решение дисквалифицировать мужскую команду университета «Оклахома Стэйт», сообщает официальный сайт студенческой лиги. Боссы NCAA пошли на такой шаг из-за коррупционного скандала, в который оказалась втянута команда.

В 2017 году ФБР арестовало одного из членов тренерского штаба команды, обвиняя его в получении взятки. В ходе следствия было доказано, что ассистент главного тренера влиял на выбор студентов, которые находились в поисках финансовых советников в преддверии драфта. В обмен на такое продвижение финансовые советники выплачивали обвиняемому по $ 2 тыс.

Кроме отстранения от участия в следующем сезоне «Оклахома Стэйт» оштрафована на $ 10 тыс. и 1% бюджета команды.

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