Команда NCAA «Оклахома Стэйт» дисквалифицирована на год из-за коррупции

Руководство лиги NCAA приняло решение дисквалифицировать мужскую команду университета «Оклахома Стэйт», сообщает официальный сайт студенческой лиги. Боссы NCAA пошли на такой шаг из-за коррупционного скандала, в который оказалась втянута команда.

В 2017 году ФБР арестовало одного из членов тренерского штаба команды, обвиняя его в получении взятки. В ходе следствия было доказано, что ассистент главного тренера влиял на выбор студентов, которые находились в поисках финансовых советников в преддверии драфта. В обмен на такое продвижение финансовые советники выплачивали обвиняемому по $ 2 тыс.



Кроме отстранения от участия в следующем сезоне «Оклахома Стэйт» оштрафована на $ 10 тыс. и 1% бюджета команды.