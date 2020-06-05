Дюрант, вероятно, не сыграет в нынешнем сезоне НБА
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, вероятнее всего, не сыграет в нынешнем сезоне НБА, сообщает Hoopsrumors.
Баскетболист около года восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия. Невзирая на то что сезон НБА был приостановлен в середине марта и будет возобновлён лишь в конце июля, шансов на возвращение игрока в строй практически нет.
Напомним, форвард стал игроком «Бруклин Нетс» в минувшее межсезонье, но так и не провёл за команду ни одного матча. Дюрант в конце минувшего сезона, защищая цвета «Голден Стэйт Уорриорз», получил тяжёлую травму.
Ожидается, что с возвращением Кевина Дюранта в игру команда «Бруклин Нетс» станет одной из самых конкурентоспособных не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.
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