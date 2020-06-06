Источник: Айверсон покинет «Зенит»

Руководство «Зенита» приняло решение расстаться с американским центровым Колтоном Айверсоном. Контракт игрока с клубом закончился и в Санкт-Петербурге не намерены предлагать ему новое соглашение.
"«Зенит» не будет продлевать контракт с Айверсоном. Колтон это понимает, поэтому открыт для переговоров с другими клубами", — приводит слова источника в клубе издание «Известия».
Вместе с тем агент Колтона подчёркивает, что решение по Колтону всё же примет наставник команды Хави Паскуаль.
«Контракт Колтона с «Зенитом» закончился. Клуб, на мой взгляд, получил от него то, что хотел. Большой, ролевой игрок, выходящий со скамейки. Настоящий боец, который доигрывает все эпизоды до конца. В «Зенит» Айверсона приглашал предыдущий тренер Жоан Плаза. Теперь всё зависит от решения Хавьера Паскуаля», — сказал Станислав Рыжов.
- 6 июня 2020
-
00:20
- 5 июня 2020
-
23:21
-
22:36
-
21:51
-
20:41
-
19:48
-
18:45
-
17:49
-
15:37
-
15:19
-
14:39
-
14:18
-
13:01
-
11:02
-
10:44
-
09:47
-
08:16
-
06:10
-
02:51
-
02:37
-
00:46
- 4 июня 2020
-
23:14
-
23:04
-
22:10
-
21:09
-
20:41
-
19:41
-
19:39
-
17:19
-
17:06
-
16:52
-
15:25
-
15:13
-
13:57
-
13:35