Источник: Айверсон покинет «Зенит»

Руководство «Зенита» приняло решение расстаться с американским центровым Колтоном Айверсоном. Контракт игрока с клубом закончился и в Санкт-Петербурге не намерены предлагать ему новое соглашение.

"«Зенит» не будет продлевать контракт с Айверсоном. Колтон это понимает, поэтому открыт для переговоров с другими клубами", — приводит слова источника в клубе издание «Известия».

Вместе с тем агент Колтона подчёркивает, что решение по Колтону всё же примет наставник команды Хави Паскуаль.

«Контракт Колтона с «Зенитом» закончился. Клуб, на мой взгляд, получил от него то, что хотел. Большой, ролевой игрок, выходящий со скамейки. Настоящий боец, который доигрывает все эпизоды до конца. В «Зенит» Айверсона приглашал предыдущий тренер Жоан Плаза. Теперь всё зависит от решения Хавьера Паскуаля», — сказал Станислав Рыжов.