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Стивен Джексон — Трампу: не говори от имени моего брата. Мы вышвырнем тебя из Белого дома

Стивен Джексон — Трампу: не говори от имени моего брата. Мы вышвырнем тебя из Белого дома
Баскетбол / НБА 0

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Стивен Джексон обратился к президенту США Дональду Трампу на фоне протестов из-за гибели 25 мая от рук полицейских Джорджа Флойда. Флойд был близким другом Джексона.

«Это сообщение для Дональда Трампа. Не говори от имени моего брата. Обещаю, тебя не будет в Белом доме в ноябре. Ты не будешь переизбран, я говорю тебе. Мы придём, чтобы вытащить тебя из Белого дома, Дональд Трамп. Не говори от имени моего брата. Знай, что 18 стран и 50 штатов, которые протестовали, вытащат тебя из Белого дома», — приводит слова Джексона Clutch Points.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

Из-за этого в США прошла волна беспорядков.

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