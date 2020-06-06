Стивен Джексон — Трампу: не говори от имени моего брата. Мы вышвырнем тебя из Белого дома

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Стивен Джексон обратился к президенту США Дональду Трампу на фоне протестов из-за гибели 25 мая от рук полицейских Джорджа Флойда. Флойд был близким другом Джексона.



«Это сообщение для Дональда Трампа. Не говори от имени моего брата. Обещаю, тебя не будет в Белом доме в ноябре. Ты не будешь переизбран, я говорю тебе. Мы придём, чтобы вытащить тебя из Белого дома, Дональд Трамп. Не говори от имени моего брата. Знай, что 18 стран и 50 штатов, которые протестовали, вытащат тебя из Белого дома», — приводит слова Джексона Clutch Points.



Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.



Из-за этого в США прошла волна беспорядков.