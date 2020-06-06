Джордан: борьба с расизмом и поддержка образования — важные шаги для развития общества

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» 1990-х Майкл Джордан объяснил причины, по которым он решил пожертвовать $ 100 млн на борьбу с расовым неравенством.



«Если мы вместе с Jordan Brand жертвуем $ 100 млн, то мы сделаем всё, чтобы это изменило ситуацию. Борьба с расизмом и поддержка образования — важные шаги для развития общества. Мы пока не решили, как именно будем действовать, но самое главное — приложить усилия. Дело не только в пожертвовании, это призыв всем посмотреть на себя», — приводит слова Джордана The Charlotte Observer.



Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.



25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.