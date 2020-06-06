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Игроки НБА будут каждый вечер проходить тесты на коронавирус мазками из рта и носа

Игроки НБА будут каждый вечер проходить тесты на коронавирус мазками из рта и носа
Баскетбол / НБА 0

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации каждый вечер будут проходить тесты на коронауирус после возобновления сезона, сообщает The Atletic. Тесты будут проводиться с помощью мазков изо рта и лёгких мазков из носа. Инвазивные мазки применяться не будут.

Если у кого-то из игроков будет выявлен коронавирус, он будет помещён на семидневный карантин.

Ранее Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд. Совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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