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Ирвинг не поможет «Бруклину» после рестарта сезона

Ирвинг не поможет «Бруклину» после рестарта сезона
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не сможет помочь команде после рестарта сезона-2019/2020, сообщает Yahoo Sports.

Сообщается, что Ирвинг может поехать с командой в Орландо, но только в качесте незаявленного игрока.

Ирвинг присоединился к «Бруклину» летом 2019 года в статусе свободного агента вместе с Кевином Дюрантом, однако из-за травм сыграл всего в 20 матчах в первом сезоне за новую команду. Незадолго до приостановки сезона в матче с «Вашингтон Уизардс» Кайри вышел на площадку впервые после паузы, однако в одном из эпизодов неудачно упал и повредил правое плечо. Звезда «Нетс» перенёс артроскопическую операцию на правом плече, поэтому должен был пропустить остаток сезона.

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