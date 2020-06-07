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Стефен Карри: Трамп должен уйти

Стефен Карри: Трамп должен уйти
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри принял участие в акции протеста против президента США Дональда Трампа. Баскетболист призывал политика уйти в отставку.

«Дональд Трамп должен уйти в отставку», — приводит слова Карри Clutch Points.

Напомним, массовые манифестации в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20.

После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

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