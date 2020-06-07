Тренер «Химок»: следите за игрой Дончича, а не за процентом жира в его теле

Тренер «Химок» по физической подготовке Юре Дракслар поделился мнением о лидере «Даллас Маверикс» Луке Дончиче, с которым он работает в летнее время.



«За последние несколько лет я слышал и читал очень много комментариев, очень много мнений про строение тела Луки, его вес, про слишком большой процент жира в его теле, про то, что он не выглядит как игрок НБА. Я думаю, что Дончич по своей природе склонен к тому, чтобы набирать вес. Хочу призвать всех любителей баскетбола: „Люди, просто наслаждайтесь игрой Дончича“. Он же удивительный игрок, не надо следить за процентом жира в его теле! Это же моя работа в летнее время. Шучу я, конечно.



С одной стороны, быстрое увеличение процента жира в теле – это не лучшая история для атлета. С другой стороны, Дончич очень крепкий парень, и он хорош при игре в контакте, он невероятно силен физически. Эта сила позволяет ему здорово управлять своим телом. Конечно, это минус, что его процент жира может быстро расти. С этим не так просто справляться в ходе сезона НБА.



Мы взяли под полный контроль питание Луки. У нас есть целый план, у нас есть свой повар, который готовит на основе моих инструкций. Дончич практически не ест ничего, кроме того, что мы специально готовим для него. Мы тщательно отбираем для него продукты, подбираем оптимальное соотношение макронутриентов и микронутриентов. Количество калорий, получаемых Лукой в пище, зависит от того, насколько интенсивны его тренировки в этот конкретный день. Все это мы подсчитываем, работа очень серьезная. И Дончич здорово справляется, он следует всем инструкциям», — приводит слова Дракслара «Р-Спорт».