Тренер «Химок»: возвращение Мозгова – один из самых больших проектов в моей карьере

Тренер «Химок» по физической подготовке Юре Дракслар рассказал о работе с Тимофеем Мозговым над его возвращением на паркет.



«Это большой вызов для меня, действительно. У Мозгова крайне непростая травма, и с ним требовалось провести очень много работы. Провести эту работу было реально только при условии полного доверия с его стороны. Думаю, я заслужил это доверие. Тимофей доверяет мне, и это очень важно. Гораздо проще работать с человеком, который, во-первых, мотивирован, во-вторых, уверен в тебе. Всё это придавало мне энергию.



Это же не только работа на самой тренировке. Когда она заканчивается, ты всё равно думаешь, что нужно будет сделать дальше, как построить рабочий процесс. В своё свободное время я искал решения для него, изучал, как помочь его колену, как добиться прогресса в его реабилитации.



Можно сказать, что возвращение Мозгова на площадку – это один из самых больших проектов в моей карьере. Эта задача потребовала от нас обоих много энергии. И от ожидавшего возвращения Тимофея клуба тоже. К сожалению, когда Мозгов уже готовился попробовать себя в деле, сезон был остановлен. На тот момент он уже тренировался на площадке, играл „пять на пять“. Всё выглядело так, что он готов вернуться», — приводит слова Дракслара «Р-Спорт».