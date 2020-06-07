Джей Ар Смит избежит наказания за избиение участника беспорядков

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит, вероятно, избежит уголовного наказания за избиение участника беспорядков, который разбил окна машины баскетболиста. Как сообщает TMZ, на Смита не поступало заявления в полицию.
Напомним, ранее сообщалось, что Смит догнал и избил парня, разбившего окна его машины.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
В последний раз Джей Ар Смит выходил на паркет в ноябре 2018 года. В минувшем регулярном чемпионате Смит принял участие всего в 11 встречах.
В регулярных чемпионатах принял участие в 961 матче, набирая 12,6 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 2,1 передачи. Процент реализации дальних бросков составляет 37,4.
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