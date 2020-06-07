Джордан: афроамериканцев унижали на протяжении долгих лет, но наступил переломный момент

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» 1990-х Майкл Джордан объяснил причины, по которым он решил пожертвовать $ 100 млн на борьбу с расовым неравенством.
«Нас, афроамериканцев, унижали на протяжении долгих лет. Это просто высасывает душу. Это больше невозможно терпеть. Сейчас наступил переломный момент. Мы должны сопротивляться. Наше общество должно стать лучше в вопросе расовых отношений», — приводит слова Майкла Джордана The Charlotte Observer.
Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
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