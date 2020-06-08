«В такие времена нам нужно держаться вместе». Уэстбрук принял участие в акции протеста

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук выступил перед участниками очережной акции протеста в Комптоне.



«Защищайте свою команду. Защищайте свою семью. В такие времена нам нужно держаться вместе», — цитирует Уэстбрука Bleacher Report.



Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал коленом шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.



В связи с этим США были охвачены волной беспорядков.